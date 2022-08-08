Удаленный помощник для различных тасков в сфере диджитал маркетинга

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт4 заявки517 просмотров

Всем добрый день!Нахожусь в поиске личного помощника для различного рода задач в сфере маркетинговых исследований. Работа не рутинная, задачи различного формата. В целом это помощь мне в исследовании проектов различной тематики.Что включают в себя обязанности:

  • расшифровка интервью с людьми, с которыми я провожу исследования (все на английском языке)
  • занесение этой информации в таблицу Excel и тематические блоки в этой таблице, которые раскрывают суть интервью
  • поиск новых проектов с целью продажи услуг на зарубежном рынке
  • подготовка материалов для общения с клиентами
  • составление шаблонов писем, презентаций
  • помощь в мелких делах, на которые не остается времени (что-то заказать, купить, назначить встречу и тд)
Какими навыками нужно обладать:
  • базовые навыки Excel, Word, Power Point (чего-то сверхестественного не жду, но если умеете - будет плюсом)
  • знание английского языка С1 - все интервью и общение ведется ТОЛЬКО на английском
  • умение структурировать свое время, брать задачи быстро и выполнять в установленный срок
  • общительность, проактивность - я жду человека, который захочет сделать лучше, круче, а не просто чтобы сделать
  • знание рынка диджитал маркетинга, знать новости рынка, обновления, нововведения
  • высокий уровень организованности - чтобы если что напоминать мне про встречи/звонки/письма
  • быстрое понимание и схватывание информации - мне важно, чтобы человек быстро понял, что от него требуется и сделал хорошо. Если не понял задачу - переспросил.
Спасибо! Жду откликов!
3 года назад
alina10evt
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