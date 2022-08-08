Всем добрый день!Нахожусь в поиске личного помощника для различного рода задач в сфере маркетинговых исследований. Работа не рутинная, задачи различного формата. В целом это помощь мне в исследовании проектов различной тематики.Что включают в себя обязанности:

расшифровка интервью с людьми, с которыми я провожу исследования (все на английском языке)

занесение этой информации в таблицу Excel и тематические блоки в этой таблице, которые раскрывают суть интервью

поиск новых проектов с целью продажи услуг на зарубежном рынке

подготовка материалов для общения с клиентами

составление шаблонов писем, презентаций

помощь в мелких делах, на которые не остается времени (что-то заказать, купить, назначить встречу и тд)

базовые навыки Excel, Word, Power Point (чего-то сверхестественного не жду, но если умеете - будет плюсом)

знание английского языка С1 - все интервью и общение ведется ТОЛЬКО на английском

умение структурировать свое время, брать задачи быстро и выполнять в установленный срок

общительность, проактивность - я жду человека, который захочет сделать лучше, круче, а не просто чтобы сделать

знание рынка диджитал маркетинга, знать новости рынка, обновления, нововведения

высокий уровень организованности - чтобы если что напоминать мне про встречи/звонки/письма

быстрое понимание и схватывание информации - мне важно, чтобы человек быстро понял, что от него требуется и сделал хорошо. Если не понял задачу - переспросил.

Какими навыками нужно обладать:Спасибо! Жду откликов!