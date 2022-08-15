Транскрибация интервью

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  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт42 заявки927 просмотров

Необходимо выполнить транскрибацию интервью длительностью 1 час. Есть пример оформления. От вас нужна грамотность!!!

Срок - 1 день после выбора.

3 года назад
Tigrenok_749
Наталья 
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