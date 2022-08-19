Транскрибация

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Расшифровать запись интервью, 11 ч 40 мин. Запись на диктофон, разговорная речь, слышно хорошо, сделать в понятном для чтении формате, с абзацами и тд

3 года назад
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