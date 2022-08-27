Создание субтитров для видеоматериала на белорусском языке.

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт10 заявок637 просмотров

Необходимо создать субтитры для видеоролика общей продолжительностью 15 минут на белорусском языке.

Важна грамотность, соблюдение правил пунктуации, знание белорусского и русского языков, а так же умение работать в программе по созданию субтитров.

Ищем исполнителя для долгосрочного сотрудничества.

3 года назад
Dashuta-go
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