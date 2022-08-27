Необходимо расшифровать запись интервью длительностью 11 часов 40 минут. Запись сделана на диктофон, разговорная речь слышна хорошо. Требуется предоставить текст в удобочитаемом формате с абзацами.
Создание субтитров для видеоматериала на белорусском языке.
Необходимо создать субтитры для видеоролика общей продолжительностью 15 минут на белорусском языке.
Важна грамотность, соблюдение правил пунктуации, знание белорусского и русского языков, а так же умение работать в программе по созданию субтитров.
Ищем исполнителя для долгосрочного сотрудничества.
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