Транскрибация на русском языке из видео в статью

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт13 заявок1038 просмотров

Сделать  транскрибацию на русском языке из видео в статью с обзацами , продолжительность 1час сылка на видео https://bit.ly/3BdGglt

цена $500

3 года назад
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