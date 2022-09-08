Необходимо выполнить транскрибацию аудио и видео материалов на русском языке в текстовый формат. Ожидается качественная работа с точным отображением содержания и соблюдением всех деталей. Подходят как отдельные файлы, так и большие объемы материала.
Превратить видео в статью
Для ютуб канала который занимается обучением людей программированию нужен журналист. На канале автор выкладывает видео с разбором интересных и важных вопросов, которые интересуют людей. В основном тематика связана с обучением, карьерой или персональными навыками.
И нужен сотрудник для обработки этих видео в виде готовых статей. Что-то типа разбора интервью, только в данном случае собеседник это сам автор.
Нужен человек, который будет после публикации видео делать транскрибацию и с редактурой с уважением к авторскому стилю создавать статью. Плюс делать таймкоды для существующего видео.
В этой задаче надо обработать конкретно этот ролик https://www.youtube.com/watch?v=_iyh-BPAvoI.
Цену указывайте за конечную работу. Важно, просьба предоставить примеры готовых обработанных интервью.
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