Для ютуб канала который занимается обучением людей программированию нужен журналист. На канале автор выкладывает видео с разбором интересных и важных вопросов, которые интересуют людей. В основном тематика связана с обучением, карьерой или персональными навыками.

И нужен сотрудник для обработки этих видео в виде готовых статей. Что-то типа разбора интервью, только в данном случае собеседник это сам автор.

Нужен человек, который будет после публикации видео делать транскрибацию и с редактурой с уважением к авторскому стилю создавать статью. Плюс делать таймкоды для существующего видео.

В этой задаче надо обработать конкретно этот ролик https://www.youtube.com/watch?v=_iyh-BPAvoI.

Цену указывайте за конечную работу. Важно, просьба предоставить примеры готовых обработанных интервью.