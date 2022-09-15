Сделать транскрибацию видео

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт107 заявок4521 просмотр

Сделать транскрибацию видео длительность 5ч с абзацами для чтения вот видео, ВАЖНО ПОСМОТРИТЕ звук не разборчив иногда https://bit.ly/3eH2LpV

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