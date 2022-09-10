Расшифровка аудио записи

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт113 заявок2598 просмотров

Расшифровка

3 года назад
babai1978
46 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Марк
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Екатерина
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Сергей
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
София
 
21 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Наталья
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Айбек
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алина
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Елизавета
 
35 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Владимир
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Наталія
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анна
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Олеся
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Елизавета
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Валерия
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Сергей
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юрьевич
 
32 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Даниил
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Айгерим
 
36 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Андрій
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Аяулым
 
21 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Юлия
 
32 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Святослава
 
50 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Карина
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Олександра
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасія
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Ірина
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Абдуллох
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Никита
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Артем
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Евгения
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Кирилл
 
38 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Денис
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Анастасия
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Елена
 
42 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Оля
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Яна
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Тимур
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Яна
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Екатерина
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Игорь
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Яна
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Санжар
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Марина
 
39 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Максим
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Иван
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
5 дней назад
3 года назад
Надежда
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Петр
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Павел
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ася
 
21 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Исмаил
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юлия
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Руслан
 
41 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Татьяна
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Сан
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Максим
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Артём
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Наталія
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Елизавета
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Елена
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Юлия
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Екатерина
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Фидан
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Евгения
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Юлия
 
38 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Елена
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Даниил
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Данила
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Виктор
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Асемгуль
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Татьяна
 
54 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Аліна
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Андрій
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Артем
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
4 отзыва
3 года назад
Оля
 
41 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Константин
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Виолетта
 
23 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Елена
 
49 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Екатерина
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Елена
 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Полина
 
32 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юлия
 
42 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Максим
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юлия
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Арина
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Олександра
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Тимур
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Зоряна
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Иван
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Олександр
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 отзыва
3 года назад
Диана
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Валерия
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Степан
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Илья
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Віталіна
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Майя
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Марина
 
41 год
14 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
48 отзывов
3 года назад
Диана
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Олександра
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Пётр
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ілля
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Артем
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владислава
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Мария
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Еремеева
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Транскрибация на русском языке из видео в статью

    $500

    Необходимо выполнить транскрибацию видео на русском языке длительностью 1 час в текстовую статью с абзацами. Обеспечить четкое и структурированное изложение материала. Указанная цена за работу составляет $500.

    Транскрибация13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Превратить видео в статью

    Ищется журналист для обработки видео на ютуб канале об обучении программированию. Задача включает транскрибацию видео, редактирование текста с уважением к авторскому стилю и создание таймкодов. Необходимо обработать конкретное видео и предоставить примеры предыдущих работ. Укажите цену за конечный результат.

    Транскрибация15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Транскртбация на русском языке из аудио, видео в текст

    $100

    Необходимо выполнить транскрибацию аудио и видео материалов на русском языке в текстовый формат. Ожидается качественная работа с точным отображением содержания и соблюдением всех деталей. Подходят как отдельные файлы, так и большие объемы материала.

    Транскрибация99 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Транскрибация аудио в текст

    Необходимо выполнить транскрибацию аудио-выпуска и преобразовать его в текст. Задача включает полное расшифрование материала без изменений и ошибок.

    Транскрибациянет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание субтитров для видеоматериала на белорусском языке.

    Необходимо создать субтитры для 15-минутного видеоролика на белорусском языке. Важны грамотность, знание белорусского и русского языков, а также опыт работы в программе для создания субтитров. Ищем исполнителя для долгосрочного сотрудничества.

    Транскрибация10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Транскрибация

    Необходимо расшифровать запись интервью длительностью 11 часов 40 минут. Запись сделана на диктофон, разговорная речь слышна хорошо. Требуется предоставить текст в удобочитаемом формате с абзацами.

    Транскрибация130 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Транскрибация мишкзхс

    Необходимо расшифровать запись интервью продолжительностью 11 часов 40 минут. Запись сделана на диктофон, разговорная речь хорошо слышна. Форматирование текста должно быть удобным для чтения, с абзацами и структурой.

    Транскрибация1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Транскрибация

    Необходимо расшифровать три интервью длительностью по часу каждое, записанные в Zoom. Требуется создать читабельный текст с абзацами и выделением фраз ведущего. Укажите цены и сроки выполнения работы в отклике.

    Транскрибация156 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Транскрибация интервью

    $8

    Требуется выполнить транскрибацию интервью длительностью 1 час. Обязательно соблюдение грамотности и оформление согласно предоставленному примеру. Срок выполнения - 1 день после выбора исполнителя.

    Транскрибация42 заявки
    Закрыт
    3 года назад