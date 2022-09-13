Сделать транскрибацию с видео длительностью 45 минут

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт33 заявки4064 просмотра

Сделать транскрибацию с видео, длительностью 45 минут , с абзацами и знаками препинания для чтения вот видео https://bit.ly/3BdGglt

3 года назад
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