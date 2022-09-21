Сделать транскрибацию видео (2 часа)

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Завершен6 заявок403 просмотра

Нужно дословно напечатать лекцию из видео

Продолжительность - 2 часа

3 года назад
shadowcat2022
Марина 
47 лет
3 года в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

belene
Алёна 
29 лет
6 лет в сервисе
Была
13 дней назад
3 года назад
$30
2 дня
Escrow
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belene
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