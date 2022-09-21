Необходимо расшифровать 10 минут аудио записи с диктофона. Запись хорошо разборчивая, требуется перенести аудио в текст. Срочная работа до 14.00 19.09.
Сделать транскрибацию видео (2 часа)
Нужно дословно напечатать лекцию из видео
Продолжительность - 2 часа
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Транскрибация1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо выполнить транскрибацию аудиофайла, преобразовав голос в текст. Задача включает четкую и точную расшифровку, без потери смысла.Транскрибация5 заявокЗакрыт3 года назад
- $500
Необходимо выполнить транскрибацию видео длительностью 5 часов. Текст должен быть разбит на абзацы для удобства чтения. Обратите внимание, что звук в некоторых местах может быть неразборчивым.Транскрибация107 заявокЗакрыт3 года назад
- $200
Необходимо выполнить транскрибацию видео длительностью 45 минут. Текст должен быть оформлен с абзацами и знаками препинания для удобства чтения. Ожидается качественное, точное отображение произнесенного материала.Транскрибация33 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо выполнить расшифровку аудиозаписи с точной транскрибацией. Ожидается высокая степень точности и внимание к деталям. Укажите сроки выполнения и опыт в данной области.Транскрибация113 заявокЗакрыт3 года назад
- $500
Необходимо выполнить транскрибацию видео на русском языке длительностью 1 час в текстовую статью с абзацами. Обеспечить четкое и структурированное изложение материала. Указанная цена за работу составляет $500.Транскрибация13 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется журналист для обработки видео на ютуб канале об обучении программированию. Задача включает транскрибацию видео, редактирование текста с уважением к авторскому стилю и создание таймкодов. Необходимо обработать конкретное видео и предоставить примеры предыдущих работ. Укажите цену за конечный результат.Транскрибация15 заявокЗакрыт3 года назад
- $100
Необходимо выполнить транскрибацию аудио и видео материалов на русском языке в текстовый формат. Ожидается качественная работа с точным отображением содержания и соблюдением всех деталей. Подходят как отдельные файлы, так и большие объемы материала.Транскрибация99 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо выполнить транскрибацию аудио-выпуска и преобразовать его в текст. Задача включает полное расшифрование материала без изменений и ошибок.Транскрибациянет заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо создать субтитры для 15-минутного видеоролика на белорусском языке. Важны грамотность, знание белорусского и русского языков, а также опыт работы в программе для создания субтитров. Ищем исполнителя для долгосрочного сотрудничества.Транскрибация10 заявокЗакрыт3 года назад