Транскрибация аудио 10 минут

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Завершен8 заявок622 просмотра

Расшифровать 10 минут аудио записи. Запись хорошо разборчивая на диктофон. Аудио перенести в текст.

Файл отправлю выбранному мною исполнителю. Срочно до 14.00 сегодня 19.09

3 года назад
guest_1663571741691
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Braguc87
38 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$1
1 день
Escrow
Очень быстрая работа! Качество тоже на высоте. Спасибо, Наталья!
Привітний замовник. Дякую за співпрацю!

Заявки фрилансеров

Александр
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Василь
 
38 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Марсена
 
41 год
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Діана
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Алина
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Поліна
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Braguc87
38 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Николай
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Транскрибация аудио

    Необходимо выполнить транскрибацию аудиофайла, преобразовав голос в текст. Задача включает четкую и точную расшифровку, без потери смысла.

    Транскрибация5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать транскрибацию видео

    $500

    Необходимо выполнить транскрибацию видео длительностью 5 часов. Текст должен быть разбит на абзацы для удобства чтения. Обратите внимание, что звук в некоторых местах может быть неразборчивым.

    Транскрибация107 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать транскрибацию с видео длительностью 45 минут

    $200

    Необходимо выполнить транскрибацию видео длительностью 45 минут. Текст должен быть оформлен с абзацами и знаками препинания для удобства чтения. Ожидается качественное, точное отображение произнесенного материала.

    Транскрибация33 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Расшифровка аудио записи

    Необходимо выполнить расшифровку аудиозаписи с точной транскрибацией. Ожидается высокая степень точности и внимание к деталям. Укажите сроки выполнения и опыт в данной области.

    Транскрибация113 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Транскрибация на русском языке из видео в статью

    $500

    Необходимо выполнить транскрибацию видео на русском языке длительностью 1 час в текстовую статью с абзацами. Обеспечить четкое и структурированное изложение материала. Указанная цена за работу составляет $500.

    Транскрибация13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Превратить видео в статью

    Ищется журналист для обработки видео на ютуб канале об обучении программированию. Задача включает транскрибацию видео, редактирование текста с уважением к авторскому стилю и создание таймкодов. Необходимо обработать конкретное видео и предоставить примеры предыдущих работ. Укажите цену за конечный результат.

    Транскрибация15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Транскртбация на русском языке из аудио, видео в текст

    $100

    Необходимо выполнить транскрибацию аудио и видео материалов на русском языке в текстовый формат. Ожидается качественная работа с точным отображением содержания и соблюдением всех деталей. Подходят как отдельные файлы, так и большие объемы материала.

    Транскрибация99 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Транскрибация аудио в текст

    Необходимо выполнить транскрибацию аудио-выпуска и преобразовать его в текст. Задача включает полное расшифрование материала без изменений и ошибок.

    Транскрибациянет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание субтитров для видеоматериала на белорусском языке.

    Необходимо создать субтитры для 15-минутного видеоролика на белорусском языке. Важны грамотность, знание белорусского и русского языков, а также опыт работы в программе для создания субтитров. Ищем исполнителя для долгосрочного сотрудничества.

    Транскрибация10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Транскрибация

    Необходимо расшифровать запись интервью длительностью 11 часов 40 минут. Запись сделана на диктофон, разговорная речь слышна хорошо. Требуется предоставить текст в удобочитаемом формате с абзацами.

    Транскрибация130 заявок
    Закрыт
    3 года назад