Транскрибация аудио в текст

Необходимо выполнить транскрибацию видео длительностью 5 часов. Текст должен быть разбит на абзацы для удобства чтения. Обратите внимание, что звук в некоторых местах может быть неразборчивым.
Транскрибация аудио
расшифровать голос на текст.
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