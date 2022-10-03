Литературная правка текста

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен24 заявки749 просмотров

Необходима литературная обработка авторского текста. Т.е. не орфография и пунктуация, а стилистическая правка, гармонизация композиции текста.

Исходный текст - конспект видео лекции, после литературной правки, необходимо убрать технические элементы организации эфира, текст стилизировать.

Текст - 12.721 слов

Тематика текста - Лекция по медицине, Аюрведа

Кандидат должен быть готов подписать договор о конфиденциальности и неразглашении информации (стороны договора - автор лекции и Вы, корректор)

3 года назад
shadowcat2022
Марина 
47 лет
3 года в сервисе
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год назад

Выбранный исполнитель

Alvard
Алвард 
27 лет
3 года в сервисе
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2 года назад
3 года назад
$15
2 дня
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Четко поставленные задачи, а также оперативное взаимодействие на всех этапах работы, без затягивания и лишней волокиты. Заказчика благодарю за сотрудничество и рекомендую!

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