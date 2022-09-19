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Необходимо перевести аудио в текст две записи по 15 минут примерно 

3 года назад
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Заявки фрилансеров

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Ольга
 
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Юлія
 
20 лет
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3 года назад
3 года назад
Анна
 
24 года
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3 года назад
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Наталия
 
48 лет
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3 года назад
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Марія
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Владислава
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Вікторія
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
8 месяцев назад
3 года назад
Вікторія
 
21 год
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3 года назад
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Альона
 
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Была
год назад
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Светлана
 
29 лет
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Была
3 года назад
3 года назад
Вікторія
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Марія
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
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Євген
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владилав
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Вікторія
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Екатерина
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ксения
 
24 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Альбина
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Александр
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дарина
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Валентина
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Антон
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасія
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Кристина
 
31 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Яна
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Артур
 
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Был
2 года назад
3 года назад
Галина
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Кристина
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Віка
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Каріна
 
21 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Андрей
 
35 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Олена
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Віка
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Поліна
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Поліна
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Михаил
 
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Был
3 года назад
3 года назад
Дари
 
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3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Ольга
 
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Была
3 года назад
3 года назад
Виктория
 
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Была
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Ильнур
 
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Сергей
 
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5 лет в сервисе
Был
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Юрий
 
19 лет
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Анна
 
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Был
3 года назад
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Евгения
 
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Была
месяц назад
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Вікторія
 
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Была
3 года назад
3 года назад
Мадина
 
29 лет
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Была
3 года назад
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Мария
 
19 лет
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Была
год назад
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Оля
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
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Ирина
 
29 лет
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Наталя
 
38 лет
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