Есть текст, порядка 1000 страниц А4 в разных документах. Его нужно собрать в один документ и отформатировать:

- убрать пустые строки

- убрать лишние пробелы

- настроить отступы

- настроить абзацы и междустрочные интервалы

- привести заголовки к единому виду

- настроить единый размер шрифта для абзаца и заголовков.

Цель - подготовить документ к печати.

Ищу человека, который хорошо умеет пользоваться автоматизацией в Word и имеет опыт форматирования документов к печати.

Бюджет и сроки обсудим.