Требуется провести ревью перевода на английском языке для сайта по поиску авиабилетов. Общее количество страниц - 16. Оплата производится в WMZ, укажите цену сразу в $.
Отформатировать текст в Ворде
Есть текст, порядка 1000 страниц А4 в разных документах. Его нужно собрать в один документ и отформатировать:
- убрать пустые строки
- убрать лишние пробелы
- настроить отступы
- настроить абзацы и междустрочные интервалы
- привести заголовки к единому виду
- настроить единый размер шрифта для абзаца и заголовков.
Цель - подготовить документ к печати.
Ищу человека, который хорошо умеет пользоваться автоматизацией в Word и имеет опыт форматирования документов к печати.
Бюджет и сроки обсудим.
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