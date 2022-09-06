Отформатировать текст в Ворде

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт35 заявок755 просмотров

Есть текст, порядка 1000 страниц А4 в разных документах. Его нужно собрать в один документ и отформатировать:

- убрать пустые строки

- убрать лишние пробелы

- настроить отступы

- настроить абзацы и междустрочные интервалы

- привести заголовки к единому виду

- настроить единый размер шрифта для абзаца и заголовков.

Цель - подготовить документ к печати.

Ищу человека, который хорошо умеет пользоваться автоматизацией в Word и имеет опыт форматирования документов к печати.

Бюджет и сроки обсудим.

3 года назад
mishapaz
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