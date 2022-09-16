Провести аудит сайта интернет-магазина на английском

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт12 заявок415 просмотров

Нужно провести аудит сайта интернет-магазина на английском и указать на ошибки если они имеются. Нужно промониторить весь текст на сайте и в товарах(названия товаров и их описания) с точки зрения корректности формулировок на английском. Сайт небольшой(всего несколько страниц и около 30-ти товаров) Нам нужно понимать перед запуском корректно ли все написано для англоязычных потенциальных покупателей и нет ли лингвистических помарок(описаний на ломаном английском) т.к при оформлении сайта использовали переводчик + свой не очень высокий уровень знаний английского) И если такие ошибки есть, либо вы знаете как можно написать немного по-другому, чтобы это лучше выглядело для потенциальных покупателей, то нужны ваши правки и объяснения почему так по конкретным местам текста. Важно! Сайт будет для американской аудитории, так что нужно учитывать именно американский вариант инглиша. Заказ срочный, так как нужно прямо сейчас удостовериться/подкорректировать перед запуском. То есть нужен результат в течение часа-двух после того, как мы с вами договоримся. Но опять же, там и текста совсем не много, так что думаю с этим не должно возникнуть проблем. Я на связи и сразу же рассмотрю ваши заявки!

3 года назад
alex_marketing1
Алексей 
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