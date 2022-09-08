Требуется отформатировать текст объемом около 1000 страниц, собрав его в один документ. Задачи включают удаление пустых строк и лишних пробелов, настройку отступов, абзацев и междустрочных интервалов, унификацию заголовков и шрифта. Идеальный кандидат должен иметь опыт автоматизации процессов в Word и подготовки документов к печати.