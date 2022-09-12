Редактура рассказа

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт35 заявок800 просмотров

Дано: Художественный рассказ порядка 40 000 символов без пробелов для конкурса.

Необходимо: проверить на наличие грамматических, синтаксических и немного стилистеческих ошибок.

Срок: Рассказ будет готов до 18:00 17.09.2022 и завершить не позднее 18:00 18.09.2022

Оплата: Сбер

Ожидаю Ваших предложений с указанием цены.

Спасибо!

3 года назад
guest_14675739944553
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Мария
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Мария
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
3 года назад
Артур
 
41 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александра
 
37 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Александра
 
32 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ксения
 
24 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Анастасия
 
19 лет
4 года в сервисе
Была
6 месяцев назад
3 года назад
Дана
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Вера
 
44 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алина
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Валентина
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Яна
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Полина
 
23 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Диана
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Наргиз
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Анастасия
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Віта
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Егор
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Виктория
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Мария
 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
52 отзыва
3 года назад
Игорь
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Світлана
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Вікторія
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Светлана
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алвард
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Руфина
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Тетяна
 
33 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
16 дней назад
105 отзывов
3 года назад
Алексей
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
39 минут назад
529 отзывов
3 года назад
#1
Редактирование и Корректура
Арина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
96 отзывов(-1)
3 года назад
Карина
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Диана
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Максим
 
21 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Мария
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Отредактировать текст

    Требуется отредактировать текст на грамотность, исправить орфографические и пунктуационные ошибки, а также улучшить стиль изложения. Задача включает в себя тщательную проверку содержания и оформление текста для достижения высокого уровня качества.

    Редактирование и Корректура151 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Отформатировать текст в Ворде

    Требуется отформатировать текст объемом около 1000 страниц, собрав его в один документ. Задачи включают удаление пустых строк и лишних пробелов, настройку отступов, абзацев и междустрочных интервалов, унификацию заголовков и шрифта. Идеальный кандидат должен иметь опыт автоматизации процессов в Word и подготовки документов к печати.

    Редактирование и Корректура35 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сбор стихов

    Требуется собрать стихи с разных сайтов, оплата составляет 30 копеек за каждое стихотворение. Ищем ответственного исполнителя с наличием свободного времени для выполнения задачи. Подробности можно обсудить в личных сообщениях.

    Редактирование и Корректура16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перенести текст из приложения в Ворд

    $7

    Требуется перенести текст из приложения в Word, сохраняя шрифт, выделения и цвет определенных частей текста. Общее количество тем — 25, каждая из которых содержит от 2 до 7 листов. Пример текста предоставлен для ознакомления.

    Редактирование и Корректура128 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Проработать пакет документов ( в сумме 90 листов, текста минимум)

    Требуется проработать пакет документов объемом 90 листов, исправив ошибки и замечания. Необходимо исправить дату, телефон, проверить количество листов. На 5 страницах нужно добавить по четыре цифры. Укажите, если владеете фотошопом.

    Редактирование и Корректура36 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Отредактировать статью

    Необходимо отредактировать статью, улучшив ее содержание и исправив грамматические, стилистические и пунктуационные ошибки. Ожидается качественная корректура текста с учетом его читабельности и логики изложения.

    Редактирование и Корректура51 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Срочно нужен редактор

    Требуется редактор для проверки около 100 статей на грамотность и уникальность. Оплата составляет 0,35 долларов за 1000 знаков. Ищем профессионала, который сможет обеспечить высокое качество редактирования и корректуры текстов.

    Редактирование и Корректура20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Змена текста в видеоролике

    Требуется заменить текст в видеоролике длительностью 45 секунд с одного языка на другой. Текст для замены уже подготовлен. Ожидается качественная корректура и редактирование для лучшего восприятия.

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Зробити субтитри під відео

    Необхідно зробити субтитри для відео тривалістю 20 хвилин, підклавши текст українською мовою. Текст вже готовий, потрібно лише синхронізувати його з відео. Цікавить ціна і тривалість виконання роботи.

    Редактирование и Корректура71 заявка
    Закрыт
    3 года назад