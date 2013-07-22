sheitan69

Иван sheitan69

 
43 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Интернет магазин под ключ (готовая верстка)

    [b]Необходимо создать интернет магазин натуральной продукции.[/b] [b]Со стороны заказчика:[/b] 1. Готовый дизайн сверстанный на 75%. (Остальные 25% надо доверстать из PSD или AI файлов) 2. Фотографии товаров подготовленные к размещению на сайт (оптимизированный png указанного размера) 3. Тексты в ...

    HTML
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Продвижение сайта строительных материалов

    Сайт реализован на cms Joomla 2.5 Тематика: строительные материалы, строительные блоки, кровельные материалы, травмобезопасные покрытия. Сайт в разработке, будет готов 27 августа. Продвижение в топ 3 (5) по следующим запросам: Газобетон Газобетонные блоки Стройматериалы Ограждения Травмобезопасные покрытия Резиновые покрытия Спортивные покрытия Покрытия для детских ...

    Joomla
    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад