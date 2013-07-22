[b]Необходимо создать интернет магазин натуральной продукции.[/b] [b]Со стороны заказчика:[/b] 1. Готовый дизайн сверстанный на 75%. (Остальные 25% надо доверстать из PSD или AI файлов) 2. Фотографии товаров подготовленные к размещению на сайт (оптимизированный png указанного размера) 3. Тексты в ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт8 лет назад
- $50
Компания занимается доставкой воды, необходимо разработать типовой дизайн Авто (автомобили разные, начиная от Mercedes Sprinter, заканчивая ГАЗ 5312 Цистерна). Сроки выполнения до понедельника 22.07.2013Дизайн продукции3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Сайт реализован на cms Joomla 2.5 Тематика: строительные материалы, строительные блоки, кровельные материалы, травмобезопасные покрытия. Сайт в разработке, будет готов 27 августа. Продвижение в топ 3 (5) по следующим запросам: Газобетон Газобетонные блоки Стройматериалы Ограждения Травмобезопасные покрытия Резиновые покрытия Спортивные покрытия Покрытия для детских ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт11 лет назад