[b]Необходимо создать интернет магазин натуральной продукции.[/b] [b]Со стороны заказчика:[/b] 1. Готовый дизайн сверстанный на 75%. (Остальные 25% надо доверстать из PSD или AI файлов) 2. Фотографии товаров подготовленные к размещению на сайт (оптимизированный png указанного размера) 3. Тексты в ...