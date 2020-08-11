Вот наш сайт: https://ppvfx.com/contacts/ (переключатель сейчас выглядит как флаги) Мы хотим сделать переключатель контактов как на этом сайте: https://www.themill.com/app/themes/the-mill/dist/images/location_dot_all_e5b24e85.svg Нужно чтобы была карта, с 3 точками, а когда наводишь на одну из них был переход на форму ...
- Дизайн сайтов11 заявокЗакрытгод назад
Добрый вечер! Скажите, пожалуйста, сколько будет стоить сделать такой сайт по структуре (во вложении)? На Тильде.Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт2 года назад
Вот примеры того, что нам нужно: [url=http://www.altvfx.com/careers/]http://www.altvfx.com/careers/[/url] [url=https://careers.themill.com/]https://careers.themill.com/[/url] [url=https://www.moving-picture.com/careers/]https://www.moving-picture.com/careers/ [/url]Описание вакансий прикрепляю. https://docs.google.com/document/d/1uGqkcMRKHgvQpTCtdA-xe-BJN--GixYrMU0JPdK4EDw/edit?usp=sharing https://docs.google.com/document/d/1iEW5_VjXqNN5PBZZoqQ6VOKa10o7RFryO-Ta2eUYaTg/edit?usp=sharingВеб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Есть сайт, но он создан на личной CMS. Вот он: [url=https://ppvfx.com/ru]https://ppvfx.com/ru[/url] Внешний вид не должен измениться. Есть русская и английская версия сайта, так и должно остаться. Нужно его пересобрать на WordPress. Обязательно прикрепляйте портфолио. Нужен профессионал.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад