Вот наш сайт: https://ppvfx.com/contacts/ (переключатель сейчас выглядит как флаги) Мы хотим сделать переключатель контактов как на этом сайте: https://www.themill.com/app/themes/the-mill/dist/images/location_dot_all_e5b24e85.svg Нужно чтобы была карта, с 3 точками, а когда наводишь на одну из них был переход на форму ...