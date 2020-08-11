shul109

Анна Шулепова shul109

 
26 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Переделать переключатель контактов по разработанному макету

    Вот наш сайт: https://ppvfx.com/contacts/ (переключатель сейчас выглядит как флаги) Мы хотим сделать переключатель контактов как на этом сайте: https://www.themill.com/app/themes/the-mill/dist/images/location_dot_all_e5b24e85.svg Нужно чтобы была карта, с 3 точками, а когда наводишь на одну из них был переход на форму ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Создать на сайте еще один раздел с вакансиями

    Вот примеры того, что нам нужно:  [url=http://www.altvfx.com/careers/]http://www.altvfx.com/careers/[/url] [url=https://careers.themill.com/]https://careers.themill.com/[/url] [url=https://www.moving-picture.com/careers/]https://www.moving-picture.com/careers/ [/url]Описание вакансий прикрепляю. https://docs.google.com/document/d/1uGqkcMRKHgvQpTCtdA-xe-BJN--GixYrMU0JPdK4EDw/edit?usp=sharing  https://docs.google.com/document/d/1iEW5_VjXqNN5PBZZoqQ6VOKa10o7RFryO-Ta2eUYaTg/edit?usp=sharing

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Пересобрать сайт в нормальной CMS

    Есть сайт, но он создан на личной CMS. Вот он: [url=https://ppvfx.com/ru]https://ppvfx.com/ru[/url]  Внешний вид не должен измениться. Есть русская и английская версия сайта, так и должно остаться. Нужно его пересобрать на WordPress. Обязательно прикрепляйте портфолио. Нужен профессионал.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
R0bert
31 годТаиланд
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$35
10 баллов
3 года назад
Создать на сайте еще один раздел с вакансиями
Не первый раз сотрудничаем с Анной. Все на высоте! Чёткое тз и оплата в срок
Супер исполнитель! Хорошо делает свою работу и быстро вносит правки. Спасибо!
Ответный отзыв
R0bert
31 годТаиланд
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$100
10 баллов
3 года назад
Пересобрать сайт в нормальной CMS
Спасибо Анне за интересную задачу. Отличный заказчик! Рекомендую к сотрудничеству.
Все быстро и качественно! Рекомендую!
Ответный отзыв