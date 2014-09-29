sinylga

Анастасия sinylga

 
33 годаРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Профессиональный дизайнер. Полиграфия, наружка, фирменный стиль.

Профессиональный дизайнер. Занимаюсь разработкой логотипов, полиграфической продукции (визитки, буклеты, лифлеты, флаеры, листовки, календари, баннеры, многостраничная верстка - каталоги и тп), разрабатываю дизайн сайтов.

Работаю в программах Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign, QuarkXPress, Autodesk 3ds Max.

Тел: +7-916-207-91-72

Skype: awrutkowskaya

Е-mail: [email protected]

Дизайн сайтаInDesignIllustrator3ds MaxPhotoshop
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