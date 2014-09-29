Профессиональный дизайнер. Полиграфия, наружка, фирменный стиль.
Профессиональный дизайнер. Занимаюсь разработкой логотипов, полиграфической продукции (визитки, буклеты, лифлеты, флаеры, листовки, календари, баннеры, многостраничная верстка - каталоги и тп), разрабатываю дизайн сайтов.
Работаю в программах Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign, QuarkXPress, Autodesk 3ds Max.
Тел: +7-916-207-91-72
Skype: awrutkowskaya
Е-mail: [email protected]
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Портфолио
- Лого Hazar169 просмотров
- Вариант лого для такси246 просмотров
- Лого такси345 просмотров
- Обложка буклета213 просмотров
- Лого студии web-дизайна204 просмотра
- Лого туристической компании217 просмотров
- Лого для туристической компании206 просмотров
- Вариант лого строительной компании234 просмотра
- Лого строительной компании258 просмотров
- Лого для сайта218 просмотров
- Лого для типографии196 просмотров
- И еще один лого для сайта161 просмотр