skif06

Валерий Кравченко skif06

 
46 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$300
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Верстка Landing page

    $300

    Нужна верстка лендинга по макетам Adobe Xd.  HTML, CSS, Js или jQuery. Требования к верстке: Кроссбраузернсть, адаптивность (в макетах 2 версии: десктоп и мобильная), Pixel perfect. Важно: ...

    CSSHTMLJavaScriptjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Верстка Landing page

    $300

    Добрый день! Нужна верстка лендинга по макетам Adobe Xd.  HTML, CSS, Js или jQuery. Требования к верстке: Кроссбраузернсть, адаптивность (в макетах 2 версии: десктоп и мобильная), Pixel ...

    CSSHTMLJavaScriptjQuery
    HTML-верстка34 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка лендинга

    Добрый день, Александр! Нужна верстка одной страницы сайта с анимацией. HTML + CSS + JS/jQuery Желательно Pixel perfect (если это возможно). Макет в .xd десктоп + моб. версии + видео, ...

    CSSHTMLJavaScriptjQuery
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

kryvorotenko
Сергей 
43 года
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$300
10 баллов
5 лет назад
Верстка Landing page
CSSHTMLJavaScriptjQuery
Отличный заказчик. Все анимации были с пояснением в виде видео. Хороший макет. Оплата ровно в срок. Постоянная коммуникация и хорошая проверка работы. Рекомендую к сотрудничеству и надеюсь на дальнейшую совместную работу.
Была достаточно сложная нестандартная задача по верстке. Сергей справился з работой на отлично. Всегда на связи, очень быстрый отклик, множество правок внесены моментально. В результате работа выполнена качественно и раньше срока. Рекомендую к сотрудничеству!
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