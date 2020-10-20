$300
Нужна верстка лендинга по макетам Adobe Xd. HTML, CSS, Js или jQuery. Требования к верстке: Кроссбраузернсть, адаптивность (в макетах 2 версии: десктоп и мобильная), Pixel perfect. Важно: ...
HTML-верстка1 исполнитель
Завершен
5 лет назад
Нужна верстка лендинга по макетам Adobe Xd. HTML, CSS, Js или jQuery. Требования к верстке: Кроссбраузернсть, адаптивность (в макетах 2 версии: десктоп и мобильная), Pixel perfect. Важно: ...
Добрый день! Нужна верстка лендинга по макетам Adobe Xd. HTML, CSS, Js или jQuery. Требования к верстке: Кроссбраузернсть, адаптивность (в макетах 2 версии: десктоп и мобильная), Pixel ...
Добрый день, Александр! Нужна верстка одной страницы сайта с анимацией. HTML + CSS + JS/jQuery Желательно Pixel perfect (если это возможно). Макет в .xd десктоп + моб. версии + видео, ...