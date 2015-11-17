Нам на страницу "О доставке" нужно сделать такой же расчёт стоимости, как и здесь http://milady-24.ru/info/dostavka-i-oplata.html Договор со СДЭК имеется, если нужен API-ключ. С почтой России, вроде как, API-ключ не нужен. DPD не нужно. Жду предложений, спасибо.