skreben

Денис Скребенков skreben

 
33 годаРоссия/Кемерово
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
frank_sven
Свен 
33 годаГермания
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва
$40
10 баллов
8 лет назад
Вёрстка для WordPress + WooCommerce
Хороший работодатель, рекомендую к сотрудничеству
Отличный специалист. Пунктуальный, опытный и лёгкий в общении. Всячески рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
mikeqiq1
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$6
10 баллов
8 лет назад
Перевести логотип из растра в вектор
На одном дыхании. Спасибо за доверие.
Роман просто киборг :) Работает до последнего. Рекомендую!
Ответный отзыв
lagro_andy
Андрей 
40 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$7
10 баллов
8 лет назад
Сверстать HTML-письмо
Отличный заказчик
Всё ок, сотрудничеством доволен!
Ответный отзыв