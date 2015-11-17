Нужно добавить около 200 единиц контента в каталог на битриксе. Часть контента уже добавлена. Срок исполнения 1-2 дня. Жду ваших заявок. Спасибо.
- $30Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт8 лет назад
- $25
Нужна вёрстка под WordPress с WooCommerce. Демо прикрепляю. Файлы уже нарезаны, нужно просто создать шаблон по типу этих 4-х страниц. Ювелирная точность не нужна, кроссбраузерность нужна только в последних версиях браузеров. Нужно сделать до завтрашнего вечера. Оставляйте ваши предложения. Спасибо!HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Приветствую! Нужно внести много мелких, незначительных правок в сайт на вордпресс с плагином вукоммерц. Подкорректировать страницу корзины, убрать лишнее со страницы товара и так далее. Спасибо.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт8 лет назад
Нам на страницу "О доставке" нужно сделать такой же расчёт стоимости, как и здесь http://milady-24.ru/info/dostavka-i-oplata.html Договор со СДЭК имеется, если нужен API-ключ. С почтой России, вроде как, API-ключ не нужен. DPD не нужно. Жду предложений, спасибо.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Нужно добавить определённые шорткоды, и в зависимости от того, есть ли этот шорткод в описании товара, в карточке должна отображаться та или иная плашка (статичная). Жду ваших предложений. Спасибо.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Нужно перевести логотип (прикрепил к проекту) из растра в вектор (а именно из Photoshop в CorelDraw). Пишите ваши условия. Спасибо.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте! Нужно сверстать html-письмо. Макет прикрепляю (есть psd). Ваши предложения?HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад