Добрый день, Есть программы туров в формате doc нужно перевести в html по шаблону (смотри пример, не через "сохранить как"). Сделать нужно аккуратно. С использованием Adobe Dreamweaver либо другой программой, что позволит сократить время, а значит и ...
- HTML-верстка36 заявокЗакрыт15 лет назад
Добрый день, Необходимо в Corel прорисовать карты проезда. Указать нужные (сообщу после выбора Вас исполнителем) улицы и линии проезда. Пример в файле example.jpg Сама карта по которой нужно работать - map.jpg Жду Ваших предложений с ценой и сроком.Иллюстрации и Рисунки66 заявокЗакрыт15 лет назад
Добрый день, необходимо написать на php разбор xml-файла заданной структуры (смотрите приложение). реализовать возможности: 1. добавлять пункты (название и ссылка) 2. удалять пункты 3. редактировать пункты. Требования к коду - минимализм. Результат работы: 1) вывод списка всех пунктов ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо написать сайт на Drupal. Есть верстка и все флешки с хмл файлами (необходимо написать разбор хмл файла). Краткое ТЗ прилагается. Работу нужно выполнить очень качественно и быстро. Обращайтесь если действительно уверены в своих знаниях Drupal. ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Добрый день, необходимо сверстать сайт с учетом его дальнейшего использования под Друпал. Необходима только верстка. Макет в psd файле. Вышлю после Вашего предложения цена/сроки.HTML-верстка24 заявкиЗакрыт15 лет назад
Добрый день, Требуется создать сайт на Джумле. Работу нужно выполнить быстро и аккуратно. Прилагаю макет сайта и краткое тз. Отвечу на любые вопросы. Укажите стоимость с версткой и без. Сроки до 7 днейСистемы управления (CMS)10 заявокЗакрыт15 лет назад
Добрый день, Есть флешка - заставка. Исходники утеряли, нужна точная копия, картинки все остаются и музыка тоже. При нажатии на определенную часть выскакивает меню - его пункты нужно подтянуть из xml файла. От вас цена и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $27
Есть программы туров в формате doc нужно перевести в html по шаблону (все стили готовые). Сделать нужно аккуратно. Цена 1 у.е. за 1 перенос. Туры постоянно добавляются. На данный момент нужно сделать 27 штук. Пример doc и html ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Для выполнения проектов различной сложности на joomla нужен программист или команда. Основные требования (стандартны) : 1) php+mysql 2) знание верстки 3) джумла (шаблоны, модули, компоненты) 4) ответственность Проектов много и разных по сложности. Жду Ваших предложений с указанием примерных (базовых) цен. ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт15 лет назад
Переносим сайт http://www.airticket.com.ua на Джумлу. Выполнены все работы кроме раздела новости. Необходимо: доработать движок - вставить раздел новости с сохранением всех url страниц новостей (формирование url для новых страниц новостей могут отличаться, главное перенести старые без потерь ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад