skytown

Vladimir Nn skytown

 
44 годаУкраина
17 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Легкая верстка из doc в html

    Добрый день, Есть программы туров в формате doc нужно перевести в html по шаблону (смотри пример, не через "сохранить как"). Сделать нужно аккуратно. С использованием Adobe Dreamweaver либо другой программой, что позволит сократить время, а значит и ...

    HTML
    HTML-верстка36 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Прорисовать в Corel карты проезда

    Добрый день, Необходимо в Corel прорисовать карты проезда. Указать нужные (сообщу после выбора Вас исполнителем) улицы и линии проезда. Пример в файле example.jpg Сама карта по которой нужно работать - map.jpg Жду Ваших предложений с ценой и сроком.

    Иллюстрации и Рисунки66 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разбор на php xml-файла

    Добрый день, необходимо написать на php разбор xml-файла заданной структуры (смотрите приложение). реализовать возможности: 1. добавлять пункты (название и ссылка) 2. удалять пункты 3. редактировать пункты. Требования к коду - минимализм. Результат работы: 1) вывод списка всех пунктов ...

    PHP
    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание сайта на Drupal

    Необходимо написать сайт на Drupal. Есть верстка и все флешки с хмл файлами (необходимо написать разбор хмл файла). Краткое ТЗ прилагается. Работу нужно выполнить очень качественно и быстро. Обращайтесь если действительно уверены в своих знаниях Drupal. ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сверстать сайт

    Добрый день, необходимо сверстать сайт с учетом его дальнейшего использования под Друпал. Необходима только верстка. Макет в psd файле. Вышлю после Вашего предложения цена/сроки.

    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание сайта на Джумла

    Добрый день, Требуется создать сайт на Джумле. Работу нужно выполнить быстро и аккуратно. Прилагаю макет сайта и краткое тз. Отвечу на любые вопросы. Укажите стоимость с версткой и без. Сроки до 7 дней

    Системы управления (CMS)10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Точная копия Flash-заставки

    Добрый день, Есть флешка - заставка. Исходники утеряли, нужна точная копия, картинки все остаются и музыка тоже. При нажатии на определенную часть выскакивает меню - его пункты нужно подтянуть из xml файла. От вас цена и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Перевод с doc в html по шаблону

    $27

    Есть программы туров в формате doc нужно перевести в html по шаблону (все стили готовые). Сделать нужно аккуратно. Цена 1 у.е. за 1 перенос. Туры постоянно добавляются. На данный момент нужно сделать 27 штук. Пример doc и html ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Специалист по joomla

    Для выполнения проектов различной сложности на joomla нужен программист или команда. Основные требования (стандартны) : 1) php+mysql 2) знание верстки 3) джумла (шаблоны, модули, компоненты) 4) ответственность Проектов много и разных по сложности. Жду Ваших предложений с указанием примерных (базовых) цен. ...

    PHPMySQLJoomla
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перенос сайта на Джумлу

    Переносим сайт http://www.airticket.com.ua на Джумлу. Выполнены все работы кроме раздела новости. Необходимо: доработать движок - вставить раздел новости с сохранением всех url страниц новостей (формирование url для новых страниц новостей могут отличаться, главное перенести старые без потерь ...

    HTML
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Fed_net
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
72 отзыва
$25
10 баллов
14 лет назад
Перевод с doc в html по шаблону
Отличный заказчик. Оплата в строк, по договорености! Буду рад дальнейшему сотрудничеству! С уважением, Александр!