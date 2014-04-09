slavavin

Вячеслав slavavin

 
56 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$6
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Системное администрирование

    Народ, здравствуйте.  Есть два сайта (продающие страницы) на WIX 1-й сайт подключить яндекс метрика 2-й сайт подключить домен, гугл  и яндекс счетчики  Спасибо.

    Wix
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сайт

    Здравствуйте . Я риелтор. Хотел бы заказать  сайт одностарничник на вордпрессе. Простой лейдинг наверно. Что для этого нужно? Сколько будет стоить и сроки выполнения? Спасибо.

    WordPress
    Сайты «под ключ»35 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен текст

    Здравствуйте. Нужен текст, и оформление для приема на работу на сайте одностраничнике.

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

Отзывы фрилансеров

vladislav02
Владислав 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
45 отзывов(-1)
$6
10 баллов
5 лет назад
Системное администрирование
Wix
Спасибо.Рекомендую.
Молодец. Понравилось. Рекомендую
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