Народ, здравствуйте. Есть два сайта (продающие страницы) на WIX 1-й сайт подключить яндекс метрика 2-й сайт подключить домен, гугл и яндекс счетчики Спасибо.
Сайты «под ключ»1 исполнитель
Завершен
5 лет назад
Народ, здравствуйте. Есть два сайта (продающие страницы) на WIX 1-й сайт подключить яндекс метрика 2-й сайт подключить домен, гугл и яндекс счетчики Спасибо.
Здравствуйте . Я риелтор. Хотел бы заказать сайт одностарничник на вордпрессе. Простой лейдинг наверно. Что для этого нужно? Сколько будет стоить и сроки выполнения? Спасибо.
Здравствуйте. Нужен дизайн сайта одностраничника прием на работу. Но такой чтоб я мог самостоятельно перенести на бесплатный сайт Blogger.com
Здравствуйте. Нужен текст, и оформление для приема на работу на сайте одностраничнике.
Составить дизайн личного блога по недвижимости. Конечно хотелось бы увидеть несколько разных вариантов. В дальнейшем чтоб установить на блог.