Николай реальный специалист в терминалах, проконсультировал нас, дал рекомендации и ответил на кучу наших вопросов. Рад очень нашему с ним сотрудничеству, надеюсь, что удастся посотрудничать с Николаем по большому проекту. Рекомендую.