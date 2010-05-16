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Николай Сапунов sn0

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Видеочаты, прикладное ПО, базы данных и корпоративные сайты

Наши специалисты имеют большой опыт реализации коммерческих проектов на основе различных платформ и технологий, в их числе:

* ASP.NET

* PHP

* Flex, ActionScript

* WinForms

* Silverlight and WPF

Мы предлагаем широкий набор услуг, который включает:

* Помощь в подготовке ТЗ

* Разработка архитектуры решения

* Программирование

* Развёртывание и интеграция

* Техническая поддержка

* Консультации

PHP
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Отзывы заказчиков
Proffdesign
Александр 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Сайт для автоматизированного сенсорного киоска
Николай реальный специалист в терминалах, проконсультировал нас, дал рекомендации и ответил на кучу наших вопросов. Рад очень нашему с ним сотрудничеству, надеюсь, что удастся посотрудничать с Николаем по большому проекту. Рекомендую.
Чёткая постановка задачи. Своевременное исполнение обязательств. Рекомендую.
Ответный отзыв
Веб-программирование
1 отзыв
от $100
от 1 дня
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от $100
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от $200
от 2 дней
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