Видеочаты, прикладное ПО, базы данных и корпоративные сайты
Наши специалисты имеют большой опыт реализации коммерческих проектов на основе различных платформ и технологий, в их числе:
* ASP.NET
* PHP
* Flex, ActionScript
* WinForms
* Silverlight and WPF
Мы предлагаем широкий набор услуг, который включает:
* Помощь в подготовке ТЗ
* Разработка архитектуры решения
* Программирование
* Развёртывание и интеграция
* Техническая поддержка
* Консультации
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Портфолио
- Без названия231 просмотр
- My Choise201 просмотр
- Макси чат403 просмотра
- Видеочат для социальной сети281 просмотр
- Видеочат с критериями поиска445 просмотров
- "Мой выбор"207 просмотров
- База данных упражнений231 просмотр
- Вебка321 просмотр
- GeoInviter187 просмотров
- Fit System198 просмотров
- Fit System187 просмотров
- Fit System221 просмотр
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
14 лет назад
Николай реальный специалист в терминалах, проконсультировал нас, дал рекомендации и ответил на кучу наших вопросов. Рад очень нашему с ним сотрудничеству, надеюсь, что удастся посотрудничать с Николаем по большому проекту. Рекомендую.
Ответный отзыв
Чёткая постановка задачи. Своевременное исполнение обязательств. Рекомендую.
Веб-программирование
1 отзыв
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Мобильные приложения
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
от $200
от 2 дней
нет рейтинга