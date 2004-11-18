Год рождения -- 1973 г.

Закончил Бердянский государственный педагогический институт по предмету \"Общие трудовые дисциплины и информатика\"-- 1995 г.

В 1996 году закончил заочно московский институт коммунального хозяйства и строительства. Получил диплом инженера-экономиста.

С 1995 по 1997 гг. работал в фирме \"Веста\" дизайнером. Специализация: наружная и газетная реклама.

С 1997 г. и по сей день -- ведущий дизайнер газеты \"Бердянск деловой\".

Специализация: газетный дизайн, дизайн рекламы, издания.

Профессионально владею пакетами верстки: Adobe Page Maker, Quark Express, Adobe InDesign. Графическими пакетами: Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, Corel Draw!

По роду службы в полиграфическом предприятии был связан со всем процессом допечатной подготовки. Верстка, подготовка PS, PDF файлов, их цветоделение, фотовывод пленок и печатных пластин. (Soft: ScenicSoft Preps, Harlequin. Оборудование: AGFA Accuset 1000+, ).

Есть опыт работы в С++, Delphi, но за давностью лет эти знания уже не актуальны.

В течении 4 лет занимаюсь веб дизайном и программированием. Программирую на РНР и немного на PERL. Базы данных: MySql.

Работаю с FLASH. Анимация и программирование.

Примеры работ во всех перечисленных областях вы можете найти на страницах портфолио.

Имеется опыт удаленной работы. 3 года.