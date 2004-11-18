Имеется несколько PERL-скриптов, работающих в автоматическом режиме. Они парсят страницы сайта и выбирают оттуда необходимую информацию. После длительного простоя скрипты перестали работать. Необходимо подправить скрипты и запустить сайт. Возможно регуляное сотрудничество.
Год рождения -- 1973 г.
Закончил Бердянский государственный педагогический институт по предмету \"Общие трудовые дисциплины и информатика\"-- 1995 г.
В 1996 году закончил заочно московский институт коммунального хозяйства и строительства. Получил диплом инженера-экономиста.
С 1995 по 1997 гг. работал в фирме \"Веста\" дизайнером. Специализация: наружная и газетная реклама.
С 1997 г. и по сей день -- ведущий дизайнер газеты \"Бердянск деловой\".
Специализация: газетный дизайн, дизайн рекламы, издания.
Профессионально владею пакетами верстки: Adobe Page Maker, Quark Express, Adobe InDesign. Графическими пакетами: Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, Corel Draw!
По роду службы в полиграфическом предприятии был связан со всем процессом допечатной подготовки. Верстка, подготовка PS, PDF файлов, их цветоделение, фотовывод пленок и печатных пластин. (Soft: ScenicSoft Preps, Harlequin. Оборудование: AGFA Accuset 1000+, ).
Есть опыт работы в С++, Delphi, но за давностью лет эти знания уже не актуальны.
В течении 4 лет занимаюсь веб дизайном и программированием. Программирую на РНР и немного на PERL. Базы данных: MySql.
Работаю с FLASH. Анимация и программирование.
Примеры работ во всех перечисленных областях вы можете найти на страницах портфолио.
Имеется опыт удаленной работы. 3 года.
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт18 лет назад
- $10
Необходимо срочно (понедельник крайний срок) срендерить объект (шестеренку) для последующего использования в работе дизайнера. Имеется подобное изображение (прилагается в архиве). Для оценки работы от создателя требуется простая превьюшка небольшого размера (скажем 200х200). Оплата в WMZ. ...3D-графика1 исполнительЗакрыт18 лет назад