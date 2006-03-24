Обязательные навыки: - PHP (OOP), MVC patterns, MySQL. Описание проекта: Разработка и поддержка веб-приложения. Дата начала работ: ASAP Оплата: $6-9 в час по итогам интервью и выполнения тестового задания Длительность контракта: 9 месяцев. Интенсивность работы: 40 часов в ...
- $1000Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Обязательные условия: - PHP, Smarty, ADO DB, Java Script. - Технический английский. Желательные навыки: - Опыт работы с Java, JavaScript. - Опыт удаленной работы. - Опыт работы в команде. Описание проекта: ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад
Есть некая система (сеть) с поддержкой аудио и видеоконференций. Необходимо сделать ее SIP-совместимой. Первый этап: анализ интеграции SIP и этой системы. Нужен человек, либо имеющий реальный опыт написания как минимум SIP клиентов, либо участвующий в команде, ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $1000
Обязательные условия: - Опыт разработки веб-приложений на ASP.NET и C#, Hibernate, MSSQL. - Знание HTML, Javascript. - Знание Webservices. - Опыт работы с CVS или SVN. - Технический английский Желательные навыки: ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад
- $1000
Обязательные условия: - Знание PHP, SQL и Mysql, Smarty, HTML, Javascript. - Опыт разработки веб-приложений на PHP и Smarty. - Необходимо находиться в сети (ICQ) в рабочее время. - Технический английский. Желательные ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад