softlogic

Group SoftLogic softlogic

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • PHP разработчик

    $1000

    Обязательные навыки: - PHP (OOP), MVC patterns, MySQL. Описание проекта: Разработка и поддержка веб-приложения. Дата начала работ: ASAP Оплата: $6-9 в час по итогам интервью и выполнения тестового задания Длительность контракта: 9 месяцев. Интенсивность работы: 40 часов в ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • PHP разработчик

    $1000

    Обязательные условия: - PHP, Smarty, ADO DB, Java Script. - Технический английский. Желательные навыки: - Опыт работы с Java, JavaScript. - Опыт удаленной работы. - Опыт работы в команде. Описание проекта: ...

    PHPJavascript
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • SIP development

    Есть некая система (сеть) с поддержкой аудио и видеоконференций. Необходимо сделать ее SIP-совместимой. Первый этап: анализ интеграции SIP и этой системы. Нужен человек, либо имеющий реальный опыт написания как минимум SIP клиентов, либо участвующий в команде, ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • ASP.NET разработчик

    $1000

    Обязательные условия: - Опыт разработки веб-приложений на ASP.NET и C#, Hibernate, MSSQL. - Знание HTML, Javascript. - Знание Webservices. - Опыт работы с CVS или SVN. - Технический английский Желательные навыки: ...

    JavascriptHTML
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • PHP developer

    $1000

    Обязательные условия: - Знание PHP, SQL и Mysql, Smarty, HTML, Javascript. - Опыт разработки веб-приложений на PHP и Smarty. - Необходимо находиться в сети (ICQ) в рабочее время. - Технический английский. Желательные ...

    PHPJavascriptMySQLHTML
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад