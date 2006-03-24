Есть некая система (сеть) с поддержкой аудио и видеоконференций. Необходимо сделать ее SIP-совместимой. Первый этап: анализ интеграции SIP и этой системы. Нужен человек, либо имеющий реальный опыт написания как минимум SIP клиентов, либо участвующий в команде, ...