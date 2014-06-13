soulmaaster

Необходимо сделать лендинг Мелкого бытового ремонта. (муж на час). Примеры, того что хочется увидеть скину в личной переписке. Сроки реализации проекта 10 дней с момента заключения договора. Рассмотрим кандидатов только с опытом работы.
Иван Климов soulmaastersoulmaaster
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
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