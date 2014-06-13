soulmaaster

Иван Климов soulmaaster

 
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Лендинг мелкого бытового ремонта (муж на час)

    Необходимо сделать лендинг Мелкого бытового ремонта. (муж на час).  Примеры, того что хочется увидеть скину в личной переписке. Сроки реализации проекта 10 дней  с момента заключения договора.  Рассмотрим кандидатов только с опытом работы.

    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настройка рекламных компаний для Яндекса и гугла

    $100

    Привет друзья, нужна ваша помощь, необходимо настроить контекстую рекламную кампанию на яндекс и гугл,(низкочастотые запросы)требуется только настройка введении нет необходимости. Сайт Zevs-shop.ru порядка 600 товаров.

    Контекстная реклама10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработать шаблон на системе insales

    $100

    Есть 2 шаблона в системе insales необходимо из одного взять шапку (в ней есть скрипты) и заверстать в другой шаблон также необходимо изменить цвет кнопок с зеленого на красный. более подробно в skype

    InSales
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Админка пункта выдачи

    $200

    Требуется простая админка для пункта выдачи заказов можно просто на php Что должно быть в админке Личный кабинет администратора Личный кабинет пользователя В личном кабинете пользователя должна быть возможность создавать новый заказ  Вкладка склад где ...

    PHP
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад