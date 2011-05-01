Программирование на PHP+ MySql+JavaScript
Люблю свою работу. Стараюсь максимально облегчить клиенту работу со мной.
Портфолио
- Тематический портал143 просмотра
- Модуль расчета доставки136 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
13 лет назад
Алексей настоящий профессионал. Все работы были выполнены качественно и в срок. В сложных вопросах он предлагал решение и реализовывал его. Мне понравилось работать с Алексеем и я уверен в том, что этот человек способен на плодотворное и долговременное сотрудничество.
Веб-программирование
1 отзыв
от $10
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
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от $300
нет рейтинга