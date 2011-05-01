spartaksun

Алексей spartaksun

 
49 летУкраина/Киев
17 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Программирование на PHP+ MySql+JavaScript

Люблю свою работу. Стараюсь максимально облегчить клиенту работу со мной.

PHPJavascriptMySQL
Портфолио
Отзывы заказчиков
juqovskiy
Николай 
37 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Калькулятор доставки для SchopScriptFree
Алексей настоящий профессионал. Все работы были выполнены качественно и в срок. В сложных вопросах он предлагал решение и реализовывал его. Мне понравилось работать с Алексеем и я уверен в том, что этот человек способен на плодотворное и долговременное сотрудничество.
Веб-программирование
1 отзыв
от $10
нет рейтинга
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нет отзывов
от $300
нет рейтинга