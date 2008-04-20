sponchge

Антон Карпеев sponchge

 
34 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сверстать страничку

    Нужно из psd валидно сверстать на дивах. Пожалуйста пишите здесь. В асе не отвечаю, личку не смотрю тоже.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Музыкальный портал

    Сайт типа музыкального хостинга, пользователь заходит, регистрируется, у него есть своя страница с аватарой там, инфой о себе, фотоальбомом, пользователь может добавлять свои музыкальные файлы которые участвуют в рейтинге, фотографии и музыку можно комментировать, есть ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад
Отзывы фрилансеров
Demas
Данко 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
0 баллов
15 лет назад
Сверстать несколько страниц
Выполнил 4 заказа, все были вовремя сданы, и осуществлялась поддержка по исправлению мелких багов. Первый заказ был оплачен во время, следующий был с небольшой задержкой, а 3 заказ был вовсе не оплачен, меня кормили обещаниями больше месяца, потом я согласился на 4 заказ и он тоже был не оплачен. Мене нужны были деньги чтобы отдать долг, но Андрей меня подвел с невыплатой обещанных 60$ за 2 заказа. Андрей изначально похож на порядочного заказчика, но потом проявляется жадность. Я жду оплаты! после этого отзыв изменится.
Очень доволен сотрудничеством с Дмитрием! Всё сделано грамотно и в срок. Очень отзывчивый, адекватный и понятливый фрилансер. Буду работать с ним и в будущем.
Ответный отзыв
AlexGarry
31 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Сверстать страничку
Отличный заказчик! Все четко и понятно. Любые возникшие вопросы решались моментально! Рекомендую!
Справился с работой на отлично, любые проблемы решались быстро и четко. Рекомендую.
Ответный отзыв
andrey_ua
Андрей 
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
$50
0 баллов
15 лет назад
Сверстать страничку
>Хороший заказчик - адекватен в решениях и постановке задания. >Надеюсь на сотрудничество в будущем ;) Так было сказано раньше - когда был оплачен первый заказ по проекту http://www.weblancer.net/projects/67986.html Но посже все изменилось... Был предложен проект на переделку – в итоге аналогичная ситуация с отрицательным отзывом (который есть в наличии у данного «деятеля»): - не оплачены деньги до сих пор (это где-то уже месяца 4-5); - полный игнор моих просьб за последним и т.д. Демаский Дмитрий: "Андрей изначально похож на порядочного заказчика, но потом проявляется" - прям в точку. ВОБШЕМ НЕ СОВЕТУЮ СВЯЗЫВАТЬСЯ С ДАНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ!!!
Отличный специалист, сделал всё в сроки, а главное качественно. Приятен и адекватен в общении, знает своё дело. Всем рекомендую.
Ответный отзыв