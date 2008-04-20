Нужно из psd валидно сверстать на дивах. Пожалуйста пишите здесь. В асе не отвечаю, личку не смотрю тоже.
HTML-верстка1 исполнитель
Завершен
15 лет назад
Нужно из psd валидно сверстать на дивах. Пожалуйста пишите здесь. В асе не отвечаю, личку не смотрю тоже.
Нужно из psd валидно сверстать на дивах. Пожалуйста пишите здесь. В асе не отвечаю, личку не смотрю тоже.
Есть сверстанный дизайн, нужно его натянуть на самописный движок музыкального портала. Оставляйте свои предложения.
Нужно сверстать страницу, сроки - завтра до вечера максимум
Сайт типа музыкального хостинга, пользователь заходит, регистрируется, у него есть своя страница с аватарой там, инфой о себе, фотоальбомом, пользователь может добавлять свои музыкальные файлы которые участвуют в рейтинге, фотографии и музыку можно комментировать, есть ...
Сверстать страничку к вечеру. Пишите в личку ваши цены и вопросы.