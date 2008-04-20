Выполнил 4 заказа, все были вовремя сданы, и осуществлялась поддержка по исправлению мелких багов. Первый заказ был оплачен во время, следующий был с небольшой задержкой, а 3 заказ был вовсе не оплачен, меня кормили обещаниями больше месяца, потом я согласился на 4 заказ и он тоже был не оплачен. Мене нужны были деньги чтобы отдать долг, но Андрей меня подвел с невыплатой обещанных 60$ за 2 заказа. Андрей изначально похож на порядочного заказчика, но потом проявляется жадность. Я жду оплаты! после этого отзыв изменится.