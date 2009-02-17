Интернет-магазин на основе WebAsyst

Нужен пхп програмист для настройки магазинов на магенто комерц под настройкой подразумевается: локализация и прикручивания разных модулей
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Создать интернет магазин по ТЗ.
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