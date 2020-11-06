php; c; golang; python; docker; linux

Есть опыт написания бекэнда на php около 3 лет, умею писать на Си, golang, python, занимаюсь администрированием linux-серверов. Разбираюсь в linux, пользуюсь gentoo. Умею работать с docker/lxc и пользоваться git.