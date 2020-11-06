php; c; golang; python; docker; linux
Есть опыт написания бекэнда на php около 3 лет, умею писать на Си, golang, python, занимаюсь администрированием linux-серверов. Разбираюсь в linux, пользуюсь gentoo. Умею работать с docker/lxc и пользоваться git.
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Отзывы заказчиков
$12
2 балла
4 года назад
MODX
Работу не доделал, пропал.
$7
10 баллов
5 лет назад
Спасибо за оперативное и качественное выполнение задачи по моему проекту. Рекомендую!
Ответный отзыв
Всё хорошо, оплата моментальная. Спасибо за сделку