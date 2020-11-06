stay4way

Михаил stay4way

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
php; c; golang; python; docker; linux

Есть опыт написания бекэнда на php около 3 лет, умею писать на Си, golang, python, занимаюсь администрированием linux-серверов. Разбираюсь в linux, пользуюсь gentoo. Умею работать с docker/lxc и пользоваться git.

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Отзывы заказчиков

YrikkirY
Юрий 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$12
2 балла
4 года назад
Сделать рабочими лайки в отзывах на ModX
MODX
Работу не доделал, пропал.
MeinCain
Игорь 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
$7
10 баллов
5 лет назад
Оповещение в браузере
Спасибо за оперативное и качественное выполнение задачи по моему проекту. Рекомендую!
Всё хорошо, оплата моментальная. Спасибо за сделку
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