steepfox

Олег steepfox

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Скрипт комментариев

    $40

    Нужен скрипт комментариев для сайта. Скрипт должен работать без БД на файлах, так чтобы было удобно редактировать оставленные сообщения т.е имела страницу администратора. Сообщения должны добавляться без перезагрузки страницы(ajax (при добавлении должен быть ...

    AJAX
    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

MrSamo
36 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$60
10 баллов
14 лет назад
Скрипт комментариев
AJAX
Хороший заказчик. Часто в сети, отвечает на интересующие вопросы оперативно. Буду рад помочь в будущих проектах.
Хочу выразить признательность Завьялову Александру за его профессиональную работу, за его умение общаться с клиентами, всегда оставаться на связи и доводить всё до последней мелочи. Это хороший и отзывчивый человек, внимательно относящийся к чужим проблемам. Всем рекомендую его услуги!
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