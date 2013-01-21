Необходимо написать 2-3 небольших статьи для сайта, с ключевыми словами, фразами. Все подробности - выбранному исполнителю.
Копирайтинг1 исполнитель
Завершен
12 лет назад
тел. 0677750836
/044/2298123
e-mail:[email protected]
icq 371377105
Необходимо написать 2-3 небольших статьи для сайта, с ключевыми словами, фразами. Все подробности - выбранному исполнителю.
Сайт на движке wordpress. Сайт как для фотографа с фотогаллереей, смс. Примерно вот так: http://www.solfoto.ru/ http://www.delovsvete.ru/gallery/portraits