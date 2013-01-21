stejok

Татьяна stejok

 
48 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

тел. 0677750836

/044/2298123

e-mail:[email protected]

icq 371377105

Отзывы фрилансеров

Samantha
Оксана 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Нужен сайт на движке wordpress
WordPress
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, своевременная оплата Рекомендую!
Спасибо Оксане! Очень рада сотрудничеству.Сайт был сделан в срок, и то, что было сделано мне очень понравилось!!! Очень ответственная девушка! Профессионально, быстро и очень качественно выполнила поставленные перед ней задачи! За следующим заказом- только к Оксане! Просто умница!
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loria
47 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Несколько хороших статей для сайта
Очень интересная тема, быстрая проверка и оплата, душевное общение. А что еще нужно для плодотворной работы?! Рекомендую отличного заказчика! И буду рада новым проектам от Татьяны.
Очень рада сотрудничеству с Ларисой!!! Работает быстро, тексты, очень оригинальные и интересные! Очень понравился стиль написания!!!! Спасибо огромное!!!! Буду постоянным клиентом!!!!
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