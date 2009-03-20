$20
Нужно просто нарисовать дизайн карты, (уже дизайн придуман) по следующим требованиям: * формат файла – jpeg; * минимальное разрешение файла – 720*640 пикселей; ...
Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
Закрыт
16 лет назад
Нужно просто нарисовать дизайн карты, (уже дизайн придуман) по следующим требованиям: * формат файла – jpeg; * минимальное разрешение файла – 720*640 пикселей; ...
Нужно немного исправить код дизайна, смотрится криво в IE
Нужно создать обложку для нового журнала моды. фотография модели есть, текст, тоже есть. Нужно только все это соединить.
Нужно придумать название для проекта, который помогает детям, 1. Хороший 2. Короткий (в одно слово или можно просто несколько букв (как например wwf)) 3. Легко запоминаемый и так далее. 4. Название ...