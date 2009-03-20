stepanw

Петров Степан stepanw

 
36 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

unnamed61
39 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
$50
10 баллов
11 лет назад
Нужно создать обложку для журнала
Хорошо поработали
Исполнитель + Талантливый человек = Отличное качество, Умеренные цены, Уважение к клинту.
Ответный отзыв
Hishnik
Игорь 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
0 баллов
16 лет назад
Нужно нарисовать (уже придуманый) дизайн карты
Я конечно понимаю, что всякое могло случится,но факт остается фактом - работа выполнена в сроки и принята заказчиком, после чего заказчик пропал и денег не заплатил...
Jaba
Studio 
33 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
$5
10 баллов
16 лет назад
Нужно немного поправить дизайн сайта.
Отличниый закажчик 10 баллов! С такими людьми приятно работать!