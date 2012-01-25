ПЕРЕВОДЫ
С английского на русский/украинский и наоборот.
Опыт работы - 6 лет.
Специализация в области юриспруденции и основное направление работы - морское судоходство и всё, что с этим связано: контракты, эксплуатация флота, международные конвенции и правила, грузы, логистика, а также общая направленность - суды, претензии, переписка, кадры.
КОПИРАЙТИНГ/РЕРАЙТИНГ
- написание статей (на русском, украинском, английском языках)
- наполнение сайта контентом (на русском, украинском, английском языках)
- технический перевод
- художественный перевод
Тематика - юриспруденция, новости, политика, наука, судоходство, entertainment.
Работа с иностранными источниками при написании статей.
Образование: высшее юридическое и морское.
Опытный пользователь ПК, знание Trados, Reader, пунктуальность, оперативность.
Оплата Яндекс Деньги, Webmoney, безналичный перевод.