ПЕРЕВОДЫ

С английского на русский/украинский и наоборот.

Опыт работы - 6 лет.

Специализация в области юриспруденции и основное направление работы - морское судоходство и всё, что с этим связано: контракты, эксплуатация флота, международные конвенции и правила, грузы, логистика, а также общая направленность - суды, претензии, переписка, кадры.

КОПИРАЙТИНГ/РЕРАЙТИНГ

- написание статей (на русском, украинском, английском языках)

- наполнение сайта контентом (на русском, украинском, английском языках)

- технический перевод

- художественный перевод

Тематика - юриспруденция, новости, политика, наука, судоходство, entertainment.

Работа с иностранными источниками при написании статей.

Образование: высшее юридическое и морское.

Опытный пользователь ПК, знание Trados, Reader, пунктуальность, оперативность.

Оплата Яндекс Деньги, Webmoney, безналичный перевод.