Добрый день! Для интернет магазина, разработанного на modx необходима интеграция с 1С бухгалтерией. Необходимо, чтобы обновлялись цены и количество товаров на складе. Также необходимо будет разработать фильтры с параметрами в разделах сайта, для более легкого ...