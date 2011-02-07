Необходимо внести правки в верстку сайта для болей меней корректного отображения в IE6, Chrome, Safari. Адрес сайт - www.olimaailm.ee Прошу оставлять цену и сроки а также скайп-контакты. Спасибо!
- HTML-верстка4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Необходимо сделать верстку по готовому макету (PSD исходник – имеется), все валидно, семантично, предпочтительно дивная. Превью макета прилагается. Необходимо справиться до сегодняшнего вечера, примерно до часов 8-9 по Москве. Все подробности предлагаю ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Для интернет магазина, разработанного на modx необходима интеграция с 1С бухгалтерией. Необходимо, чтобы обновлялись цены и количество товаров на складе. Также необходимо будет разработать фильтры с параметрами в разделах сайта, для более легкого ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $250
Добрый день! Требуется PHP-разработчик для внесения изменений в сайт и последующей работы над ним. Оставлять контакты (для общения предпочтителен скайп), примеры ваших работ. Сроки, бюджеты, а также само задание будут обсуждаться с ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад