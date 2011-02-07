supersol

Алексей supersol

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Необходимо сделать верстку макета.

    Добрый день! Необходимо сделать верстку по готовому макету (PSD исходник – имеется), все валидно, семантично, предпочтительно дивная. Превью макета прилагается. Необходимо справиться до сегодняшнего вечера, примерно до часов 8-9 по Москве. Все подробности предлагаю ...

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интеграция интернет-магазина с 1С бухгалтерией

    Добрый день! Для интернет магазина, разработанного на modx необходима интеграция с 1С бухгалтерией. Необходимо, чтобы обновлялись цены и количество товаров на складе. Также необходимо будет разработать фильтры с параметрами в разделах сайта, для более легкого ...

    MODX
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт скидочных купонов.

    $250

    Добрый день! Требуется PHP-разработчик для внесения изменений в сайт и последующей работы над ним. Оставлять контакты (для общения предпочтителен скайп), примеры ваших работ. Сроки, бюджеты, а также само задание будут обсуждаться с ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад