Нужно сверстать обычный лендинг, 6 секций на основе предоставляемого дизайна. Дизайн передам. 1. Из функционала: форма заказа с отправкой данных на почту и форма отзывов + добавить метрику на ...
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- $29HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
ТЗ для дизайна лендинга Дизайн лендинга на 6 разворотов экрана Направление деятельности – консультация юридических. лиц. Преобладающий цвет-синий и его оттенки; Должен увеличивать ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Нужно сверстать обычный лендинг, 5-6 секций на основе предоставляемого дизайна. Дизайн дорабатывается, передам кандидатам. Из функционала: форма заказа с отправкой данных на почту и форма отзывов + добавить метрику ...HTML-верстка21 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $60
Дизайн лендинга на 5-6 разворотов экрана Направление деятельности – консультация юр. лиц. Требования к дизайну: - Преобладающий цвет-синий и его оттенки; - Должен увеличивать доверие к компании; - ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт10 лет назад
Отзывы фрилансеров
$42
10 баллов
10 лет назад
Спасибо за сотрудничество, ясная задача и оплата в срок, рекомендую!
Ответный отзыв
Все сделано в срок, и дизайн был разработан отличный! Очень рекомендую! Всегда на связи!