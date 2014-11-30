tagir86

Тагир tagir86

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Верстка Одностраничника

    $29

    Нужно сверстать обычный лендинг, 6 секций на основе предоставляемого дизайна. Дизайн передам. 1. Из функционала: форма заказа с отправкой данных на почту и форма отзывов + добавить метрику на ...

    AndroidCSSHTMLiOS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн landing page

    ТЗ для дизайна лендинга Дизайн лендинга на 6 разворотов экрана Направление деятельности – консультация юридических. лиц. Преобладающий цвет-синий и его оттенки; Должен увеличивать ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать Лендинг

    $50

    Нужно сверстать обычный лендинг, 5-6 секций на основе предоставляемого дизайна. Дизайн дорабатывается, передам кандидатам. Из функционала: форма заказа с отправкой данных на почту и форма отзывов + добавить метрику ...

    AndroidCSSHTMLiOS
    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн landing page

    $60

    Дизайн лендинга на 5-6 разворотов экрана Направление деятельности – консультация юр. лиц. Требования к дизайну: - Преобладающий цвет-синий и его оттенки; - Должен увеличивать доверие к компании; - ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

Dezimona
Ника 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
49 отзывов
$42
10 баллов
10 лет назад
Дизайн landing page
Спасибо за сотрудничество, ясная задача и оплата в срок, рекомендую!
Все сделано в срок, и дизайн был разработан отличный! Очень рекомендую! Всегда на связи!
Ответный отзыв