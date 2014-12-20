Дизайн landing page

Добрый день. Необходимо сделать зимний дизайн сайта загородного дома отдыха. возможно использование клип-арта из красивых зимних фото, которые могут раскрыть спектр зимних развлечений за городом. Например, катание на лыжах, санках, красивая зимняя природа. Сама база отдыха ...
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ТЗ для дизайна лендинга
Дизайн лендинга на 6 разворотов экрана
Направление деятельности – консультация юридических. лиц.
Преобладающий цвет-синий и его оттенки;
Должен увеличивать доверие к компании;
Изображения подобрать в соответствии с темой лендинга.
Разрешение минимального экрана 1024х768.
Дизайн должен растягиваться при увеличении разрешения.
Постараться объиграть дизайн второго разворота, чтобы казалось меньше текста.
Будут вопросы, связывайтесь. Постараюсь ответить быстро.
Срок 36 часов. Цена вопроса 2500 рублей
Ссылка на мокап.
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