Общая задача - создание блога. Что нужно: 1) Посоветовать (выбрать) зарубежный хостинг. 2) Разместить там платформу WordPress. 3) Настроить WordPress под наши нужды. 4) Оформить в соответствие с тематикой. (Ну, это потом. Пока первых три.)