taighairm

Роман taighairm

 
53 годаРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Оформить блог Wordpress и форум IPB

    Задача: оформить блог Wordpress и форум IPB в едином стиле согласно заданной тематике. То есть - 1) создать дизайн; 2) "прикрутить" графику к форуму и блогу. Дамы и господа! Тематика работы - Петроград. Оценивайте свои возможности ...

    WordPressPhotoshop
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Размещение и настройка WordPress

    Общая задача - создание блога. Что нужно: 1) Посоветовать (выбрать) зарубежный хостинг. 2) Разместить там платформу WordPress. 3) Настроить WordPress под наши нужды. 4) Оформить в соответствие с тематикой. (Ну, это потом. Пока первых три.)

    WordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад