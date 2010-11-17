Есть макет дизайна для форума IPB в формате фотошопа. Есть форум IPB. Нужно новую графику "прикрутить" к форуму.
Веб-программирование3 заявки
Закрыт
13 лет назад
Есть макет дизайна для форума IPB в формате фотошопа. Есть форум IPB. Нужно новую графику "прикрутить" к форуму.
Задача: оформить блог Wordpress и форум IPB в едином стиле согласно заданной тематике. То есть - 1) создать дизайн; 2) "прикрутить" графику к форуму и блогу. Дамы и господа! Тематика работы - Петроград. Оценивайте свои возможности ...
Общая задача - создание блога. Что нужно: 1) Посоветовать (выбрать) зарубежный хостинг. 2) Разместить там платформу WordPress. 3) Настроить WordPress под наши нужды. 4) Оформить в соответствие с тематикой. (Ну, это потом. Пока первых три.)