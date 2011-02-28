Создание дизайнов для веб сайтов - каталогов Речь идет о двух фирмах занимающихся кухонной утварью
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Немецко-русская компания ищет дизайнера для разработке фирменного стиля и интерьеров магазина.Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Нужны дизайнеры для дизайна коробок по готовым высечкам. Цена по договоренности. Оплата по Western Union. Ценим быстроту работы.Дизайн продукции28 заявокЗакрыт14 лет назад
Большой фирме нужны дизайнеры, умеющие создавать карту глубины уже существующим объектам, а также дизайн и создание коллажей на разные темы, например, для канцелярской продукции. Тут информация о нащей компании и некоторые примеры ...3D-графика5 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуются профессионалы в области промышленного дизайна кухонной продукции и кухонных приспособлений. Работа постоянная. Оплата через Western Union. Наша фирма — большая и серьезная.Промышленный дизайн24 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен переводчик Англо-Русский Англо-Немецкий Перевод технических описаний, инструкций по пользованию. Работа постоянная, в разных объемах.Переводы34 заявкиЗакрыт14 лет назад
Мы — китайская фирма F&J industry Co.Limited, выпускающая 3D продукцию. Нам нужны изображения в слоях для печати закладок, плакатов и так далее. Размер плаката 50x70 см. Размер закладки 5,5x15,5 см. Речь идет ...Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт14 лет назад