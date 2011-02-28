tanya8888

Мояль tanya8888

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
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Отзывы фрилансеров

medvedart
42 года
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Создание фирменного стиля и оформление магазина
Было приятно сотрудничать. Задание было четко поставлено. Своевременная оплата Рекомендую. С уважением, MedvedArt
Супер профисиональный во всех дизайнерский делах, человек с морем терпения и понимания ! Можно сказать читает мысли заказщика, по крайне мере мои. Очень довальна все проэтами, а их было сдела не мало... Веб сайт, плакаты, воблеры, книги по гарантии, фирменый стиль фирмы полностью и другое.Работали онлай из Китая Испании и Белорусии. Все вовремя и четко. Замечательный Дизаенер МедведевКостюк, Всем рекомендую от чистого сердца!!!!
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