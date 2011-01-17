Оформление 3D продукции

Все иллюстрации квадратные, 10x10см Сюжеты для первого кадра: 1. Девушка с ревностью на лице, задумчиво смотря в монитор и произносит: «Как же мне узнать его пароль!?». Показать «мыслительный пузырь», где она представляет парня ...