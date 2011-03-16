Доработка картинок для сайта

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен9 заявок476 просмотров

Есть картинки 16шт, нужно их доделать.

Все подробности здесь

http://upload.com.ua/get/902295922/Для дизайнера.rar

Оплата после здачи работы.

От Вас: Сроки

14 лет назад
kurulo
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

AirLibra
63 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
70 отзывов(-2)
14 лет назад
$80
3 дня
Результатом выполненной работы доволен. Буду обращаться.Всем рекомендую.
Компетентный, терпеливый и внимательный заказчик. Доброжелателен. Оплата вовремя. Вызывает доверие.

Заявки фрилансеров

AirLibra
63 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
70 отзывов(-2)
14 лет назад

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