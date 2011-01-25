Нарисовать 3 иллюстрации

Все иллюстрации квадратные, 10x10см

Сюжеты для первого кадра:

1. Девушка с ревностью на лице, задумчиво смотря в монитор и произносит: «Как же мне узнать его пароль!?». Показать «мыслительный пузырь», где она представляет парня с другими девушками в обнимку, это объяснит, зачем ей нужен его пароль.

2. Молодой человек в пиджаке, с взъерошенными волосами, схватившись за голову кричит: «Украли деловую почту! Что же делать?!»

3. Старая бабушка, божий одуванчик, произносит: «Опять, старая, забыла пароль от своей почты. Кто же мне поможет?!»

Все иллюстрации должны быть отрисованы в одном стиле.

На что должно быть похоже по стилю:

http://s.bash.org.ru/img/hmlw5ebfvspruw5e408213.jpg

http://s.bash.org.ru/img/tp6z1ml5qpp597yf408846.jpg

http://s.bash.org.ru/img/ut7tfxuuadzuf4kf406916.jpg

http://s.bash.org.ru/img/99zbm63o7gndcsef408562.jpg

В дальнейшем планируется еще некоторое кол-во подобных иллюстраций.

К заявке обязательно укажите ссылку на свои работы