Есть несколько иллюстраций к проекту дома, созданных в современной стилистике. нужно их стилизовать под рисунки архитекторов 17-18 вв. примеры и 1 исходник во вложении. 3д макет проекта не смогу ...
Детские книги
Книжному издательству требуется художник для оформления детских книг. Необходимо сделать 10 рисунков на 10 абзацев текста + обложка. Размер страницы будущей книги:
страница (1/2 разворота) до обрезки – 150*205 мм
по 5 мм от заданного размера с трёх сторон необходимо оставить свободными от важных элементов композиции, то есть проследить, чтобы в обрез не попали головы, уши и т.п. Но эта зона должна быть цветной.
Если страница имеет нечётный номер (1-ый абзац сказки), обрезается, соответственно, слева, снизу и сверху, а правая сторона - место стыка страниц разворота.
Если страница имеет чётный номер (2-ый абзац сказки), обрезается, соответственно, справа, снизу и сверху, а левая сторона - место стыка страниц разворота.
Соответственно - разворот (2 страницы) до обрезки - 300*205 мм
Иллюстрации полностраничные. То есть занимают всю страницу. При этом важно предусмотреть место под рамку с текстом. Под нее отводим примерно треть от высоты листа. Эту зону также зарисовываем, но не заполняем важными элементами композиции.
Гонорар: 3300 руб.
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