Необходимо подключить платежку яндекс деньги на сайт Оставляйте заявки, кто готов мне помочь В заявках указывайте свой скайп
Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Подключить яндекс кассу на сайт Сделать к утру Здание срочное Оставляйте заявки кто готов помочьСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
https://yadi.sk/i/ARHjIE2b3UXsG9 - ТЗ Необходимо сделать эти доработки Оставляйте заявки, кто готов мне помочь Задание срочноеВеб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Есть готовый сайт с настроенным Woocomerce, нужно сделать систему персонально скидки, как здесь igr.ru То есть при вводе в текстовое поле сумму скидки идет пересчет всех позиций и в карточке товара выводится процент скидки ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Есть билд посадочной страницы, собранной через Parcel: landing.artis21.ru/ Необходимо внести ряд правок и заменить фотографии. ТЗ с правками прикреплено к проекту.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Отзывы фрилансеров
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Заказчик просто пропал, не оплатив работу. Будьте внимательны и берите 100% предоплату.