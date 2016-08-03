tatyana_free07

переводчик-фрилансер (русский-английский)

РЕЗЮМЕ ТАТЬЯНЫ СКАЧКОВОЙПЕРЕВОДЧИК-ФРИЛАНСЕР(РУССКИЙ-АНГЛИЙСКИЙ) [table]

Ф.И.О. Скачкова Татьяна Сергеевна Адрес: г. Набережные Челны пр.Чулман, 23 Телефон: +7 (904) 673 49 02 Электронный адрес: [email protected] Дата рождения: 07.02.1993 Семейное положение: замужем

[/table] ЦЕЛЬПолучениедолжности переводчика-фрилансера, которая позволит мне воспользоваться

возможностью работать с людьми, проявить знания английского языка и оказать

помощь в переводах различного типа.ОБРАЗОВАНИЕНабережночелнинскийфилиал Казанского Федерального университета2015-по наст.вр. Факультетиностранных языковМагистратураСпециальность:Социолингвистика Елабужскийфилиал Казанского Федерального университета2011-2015Факультетиностранных языковБакалавриатСпециальность:Теория и методика преподавания иностранных языков и культурДипломбакалавра с отличием, написание статей и

их публикация в научных журналах. ОПЫТ РАБОТЫ [table]

2012 – 2013

Переводчик-фрилансер – «Бюро переводов Лингвист, ООО» Обязанности: Технический перевод, перевод различных документов с английского языка на русский

2013 – 2015

Переводчик-фрилансер – «Агентство Профессиональных переводов, ООО» Тематики: техническая, медицинская Обязанности: перевод текстов, инструкций, писем различной сложности, а также личных документов с

английского на русский и с русского на английский. Редактирование

переведенных текстов.

2015 – по наст.вр.

Дистанционный онлайн-репетитор по английскому языку Работа с клиентами разного возраста

[/table] ЯЗЫКИАнглийский,уровень владения AdvancedНемецкий,уровень владения Intermediate ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА Ответственность,коммуникабельность, организованность, быстрая обучаемость. Уделяю большое

внимание качеству перевода и контенту, гарантируя, что конечный вариант

перевода максимально передает смысл исходного текста. ЗНАНИЯ И НАВЫКИ Владею MS Office(Word, Excel, PowerPoint, Outlook),имею опыт работы с системами памяти переводов ABBYY SmartCAT, OmegaT, Trados.Есть свойсобственный ноутбук со всеми необходимыми для работы программами. (MS Office, Photoshop, Acrobat Professional, AutoCAD,Skype, словарь Abbyy Lingvo 13 и другие).