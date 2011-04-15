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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
12 лет назад
Работа сделана в лучшем виде. Рекомендую!
Ответный отзыв
Рекомендую, хороший заказчик! Оплатил во время, по работе проблем не возникло.
$4
10 баллов
13 лет назад
Всё хорошо, решили проблему
Ответный отзыв
Разное бывает. так и мы с этим клиентом не поняли друг друга, но проблему решили.
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