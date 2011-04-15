tbp

Георгий tbp

 
37 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Всегда на высоте!
Отзывы заказчиков
neoluxe
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Добавление социального плагина на сайт
Работа сделана в лучшем виде. Рекомендую!
Рекомендую, хороший заказчик! Оплатил во время, по работе проблем не возникло.
Ответный отзыв
Solomoni
Кирилл 
33 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
год назад
$4
10 баллов
13 лет назад
Установить код sape на instant cms
Всё хорошо, решили проблему
Разное бывает. так и мы с этим клиентом не поняли друг друга, но проблему решили.
Ответный отзыв
3D-графика
нет отзывов
от $500
от 10 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $50
от 10 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $80
от 10 дней
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $100
от 7 дней
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $500
от 3 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $150
от 8 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $60
от 3 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $150
от 5 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $1000
от 8 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $120
от 7 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $300
от 5 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $20
от 3 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $1000
от 40 дней
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
от $250
от 10 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $800
от 10 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
от $170
от 31 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $300
от 5 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $700
от 7 дней
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
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