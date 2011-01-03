Выбор хостинга и помощь в перенесение проекта.

Есть сайт, основной задачей которого является продажа мултимидийного контента. В данный момент размер сайта 40 gb. Он находится на виртуальном хостинге. Посещаемость от 200 до 500 человек сутки.

Требуется подобрать подходящий хостинг, желательно VDS приблизительно стоимостью 100$ в месяц.

Я рассматривал вот этот вариант http://www.hetzner.de/en/hosting/produkte_managed/ms3000/.

Так же рассматривался вариант амазона.

По факту ваша задача, подобрать хостинг и помочь настроить железо и перенести сайты.

Возможна работа через безопасную сделку.