Выбор хостинга и помощь в перенесение проекта.

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен13 заявок351 просмотр

Есть сайт, основной задачей которого является продажа мултимидийного контента. В данный момент размер сайта 40 gb. Он находится на виртуальном хостинге. Посещаемость от 200 до 500 человек сутки.

Требуется подобрать подходящий хостинг, желательно VDS приблизительно стоимостью 100$ в месяц.

Я рассматривал вот этот вариант http://www.hetzner.de/en/hosting/produkte_managed/ms3000/.

Так же рассматривался вариант амазона.

По факту ваша задача, подобрать хостинг и помочь настроить железо и перенести сайты.

Возможна работа через безопасную сделку.

14 лет назад
tbp
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

VIGuY
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$300
3 дня
Работу проделал качественно, быстро профессионально! Думаю это не последний проект по которому мы работаем :)
Душевный просто заказчик)) Одно удовольствие работать! Буду очень рад дальнейшему сотрудничеству )))))

Заявки фрилансеров

VIGuY
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад